Костышин: «Матч с «Металлистом-1925» – типичная игра нашего чемпионата»

Руслан Костышин / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин высказался о победе над «Металлистом-1925» (1:0) в матче 2-го тура УПЛ.

Ребята тяжеловато выглядят. Мы договаривались с ними прессинговать cегодня, но на таких скоростях это не делается. Первые 20 минут у «Металлиста-1925» получалось выходить из-под прессинга, из-за чего у нас случались провалы.

Потом игра выровнялась, но с моментами были проблемы. Тяжелая игра, до гола. Во втором тайме играли качественнее, но не сказать, что мы создали много моментов.

Могли забить еще, когда соперник открылся. Типичная игра нашего чемпионата».