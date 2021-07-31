Главный тренер «Металлиста-1925»: «Колос» нас наказал»
Костышин: «Матч с «Металлистом-1925» – типичная игра нашего чемпионата»
«Колос» минимально победил соперника
Руслан Костышин / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин высказался о победе над «Металлистом-1925» (1:0) в матче 2-го тура УПЛ.
«Сложный матч. Начало чемпионата в принципе всегда само по себе сложное. Где-то сказалось физическое состояние, мы не готовились к началу чемпионата. Мы постепенно закладываем фундамент сразу на весь сезон.
Ребята тяжеловато выглядят. Мы договаривались с ними прессинговать cегодня, но на таких скоростях это не делается. Первые 20 минут у «Металлиста-1925» получалось выходить из-под прессинга, из-за чего у нас случались провалы.
Потом игра выровнялась, но с моментами были проблемы. Тяжелая игра, до гола. Во втором тайме играли качественнее, но не сказать, что мы создали много моментов.
Могли забить еще, когда соперник открылся. Типичная игра нашего чемпионата».
Напомним, решающий гол во встрече забил сын главного тренера «Колоса» – Денис Костышин.
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