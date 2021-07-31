Костышин: «Ничья в матче с «Металлистом 1925» была бы более справедливой»

Руслан Костышин / Фото: Twitter

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин высказался о победе над «Металлистом 1925» (1:0) в матче 2-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба из Ковалевки.

Больше волнует не то, что мало голов, а что мало моментов. Если бы моментов было много и не забивали – одно дело. Нет остроты впереди. Думаю, можно сделать скидку на начало сезона. Хотя наш чемпионат в принципе не отличается какой-то супер результативность.

Когда строился стадион в Ковалевке, никто даже подумать не мог, что на него будут приходить столько болельщиков. А наш президент строил, и был уверен, что все будет. Когда разрешат полную заполняемость – будет полный стадион. Большая благодарность всем нашим болельщикам. Они приезжают с области, с Киева, с Ковалевки приходят на игры.

Когда столько болельщиков – это настоящая игра, а не товарищеский матч.

К карагандинскому «Шахтеру» еще не готовились. Помощники уже изучают эту команду, теперь и я включусь. До этого на первом плане для меня была подготовка к матчу с «Металлистом 1925».