Коваленко: «Когда сборная выигрывает – ее носят на руках, когда проигрывает – все, нужно отпарафинить»

Виктор Коваленко / фото - Sport.ua

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал о крайностях, в которые бросаются болельщики, когда оценивают игру сборной Украины.

Как тебе сборная Украины на Евро-2020?

Я заметил, что когда сборная выигрывает – ее носят на руках, когда проигрывает – все, нужно ее отпарафинить. Это неправильно.

Фанаты должны быть с командой. Да, сборная проиграла, но нужно ее поддержать. Если кто-то не отдавался или не выкладывался – тогда да.

Тяжело, когда за одну секунду к тебе меняется отношение».