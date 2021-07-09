Коваленко: «Когда сборная выигрывает – ее носят на руках, когда проигрывает – все, нужно отпарафинить»
Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал о крайностях, в которые бросаются болельщики, когда оценивают игру сборной Украины.
Как тебе сборная Украины на Евро-2020?
«Молодцы, что прошли Швецию, что вышли в 1/4 финала. С Англией не так хорошо сыграли, но молодцы. Невозможно передать то чувство, которое ощущаешь защищая цвета национальной команды.
Я заметил, что когда сборная выигрывает – ее носят на руках, когда проигрывает – все, нужно ее отпарафинить. Это неправильно.
Фанаты должны быть с командой. Да, сборная проиграла, но нужно ее поддержать. Если кто-то не отдавался или не выкладывался – тогда да.
Тяжело, когда за одну секунду к тебе меняется отношение».
Коваленко – один из самых критикуемых украинских футболистов, поэтому он точно знает, каково это попадать под изменчивую критику фанатов. Ранее игрок рассказал, как он выдерживал давление.
Напомним, назван лучший игрок сборной Украины на этом Евро.
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