Коваленко разочаровал Гасперини и покинет «Аталанту»

Игрок не пригодился в Бергамо

Виктор Коваленко / фото - КОМАНДА1

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не справил должного впечатления на наставника «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини и может покинуть Италию уже этим летом, сообщает Tutto Atalanta.

Сложный тренировочный процесс, колоссальные физические нагрузки и непростая система игры команды оказались не по зубам для экс-хавбека «Шахтера».

Гасперини не любит иметь большую обойму футболистов и предпочитает полагаться на ограниченное количество проверенных бойцов. Так как Коваленко не стал частью этой когорты игроков, то скорее всего, он покинет «богиню».

В минувшем сезоне хавбек провел за «Аталанту» только три минуты в итальянском чемпионате. Бергамаски приобрели игрока у «Шахтера» за 600 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 5 миллионов евро.

Напомним, Малиновский стал игроком месяца в «Аталанте» три раза подряд.