Коваленко вновь получил травму

Полузащитник не занимается с «Аталантой»

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вновь получил травму.

Как сообщает Tuttomercatoweb.com, из-за мышечных проблем Коваленко не сможет тренироваться в полную силу. Он выбыл, как минимум, на три недели.

Часть предсезонных сборов с командой он пропустит. В конце прошлого сезона у Коваленко уже была травма, которая помешала ему сыграть на Евро-2020.

Впрочем, несмотря на травму, уход игрока очень вероятен. Он интересен двум клубам Серии А.