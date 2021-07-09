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Коваленко вновь получил травму

Полузащитник не занимается с «Аталантой»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:49
Коваленко вновь получил травму
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вновь получил травму.

Как сообщает Tuttomercatoweb.com, из-за мышечных проблем Коваленко не сможет тренироваться в полную силу. Он выбыл, как минимум, на три недели.

Часть предсезонных сборов с командой он пропустит. В конце прошлого сезона у Коваленко уже была травма, которая помешала ему сыграть на Евро-2020.

Впрочем, несмотря на травму, уход игрока очень вероятен. Он интересен двум клубам Серии А.

Андрей Усмонов
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Теги

Виктор Коваленко Аталанта

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