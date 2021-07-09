Новичок Серии А намерен арендовать Коваленко
Коваленко вновь получил травму
Полузащитник не занимается с «Аталантой»
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вновь получил травму.
Как сообщает Tuttomercatoweb.com, из-за мышечных проблем Коваленко не сможет тренироваться в полную силу. Он выбыл, как минимум, на три недели.
Часть предсезонных сборов с командой он пропустит. В конце прошлого сезона у Коваленко уже была травма, которая помешала ему сыграть на Евро-2020.
Впрочем, несмотря на травму, уход игрока очень вероятен. Он интересен двум клубам Серии А.