Кравченко: «Думаю, Украина будет доминировать в игре со Швецией»
Бывший полузащитник «Днепра» и «Динамо» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Встреча состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго.
Не жду много голов в матче Швеция – Украина. Посмотрим, кто будет доминировать в этой игре, кто будет больше на мяче. Я думаю, что наши.
Более того, рискну предположить, что Андрей Шевченко может поменять расстановку футболистов, отталкиваясь от схемы шведов, которые все время играют 1–4–4–2. Но это все наши прогнозы и догадки. Давайте дождемся вечера и будем надеяться на положительный результат.
Хочется подольше быть участниками этого футбольного праздника, и у нас есть для этого хорошие шансы. Удачи тебе, сборная Украины!
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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