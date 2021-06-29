Кравченко: «Думаю, Украина будет доминировать в игре со Швецией»

Сергей Кравченко / Фото - СК Днепр-1

Бывший полузащитник «Днепра» и «Динамо» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Встреча состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго.

Более того, рискну предположить, что Андрей Шевченко может поменять расстановку футболистов, отталкиваясь от схемы шведов, которые все время играют 1–4–4–2. Но это все наши прогнозы и догадки. Давайте дождемся вечера и будем надеяться на положительный результат.

Хочется подольше быть участниками этого футбольного праздника, и у нас есть для этого хорошие шансы. Удачи тебе, сборная Украины!