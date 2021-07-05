Президент ФБУ – о поражении Украины от Англии: «За границей больше пашут и не бухают»
Кравченко: «Украина не заслужила такой счет в матче с Англией»
Четыре пропущенных гола – это слишком много
Сергей Кравченко / фото - FootBoom
Бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Англии:
«Результат матча с Англией плохой, не заслужили такой счет. Слишком много залетело. Англия выиграла по делу, но не с таким счетом должны были проигрывать. Наши неплохо играли, но класс игроков, ошибки на стандартах и потеря концентрации привели к голам. Больноватый счет, но игра была не такая уж и плохая со стороны Украины.
Для нашей страны, для нашей сборной попасть в восьмерку лучших команд Европы – это очень хороший результат. Не хочу никого выделять, играла команда. Команда – это и футболисты, которые не вышли на поле, ведь они создают конкуренцию. Топ-8 Евро – это достижение».
Во время стандартов очень сказалось отсутствие Сергея Кривцова, который получил травму в первой половине противостояния. К тому же, Александр Зинченко также играл матч, имея повреждение.
Напомним, стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020.
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