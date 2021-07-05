Кравченко: «Украина не заслужила такой счет в матче с Англией»

Сергей Кравченко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кравченко прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Англии:

Для нашей страны, для нашей сборной попасть в восьмерку лучших команд Европы – это очень хороший результат. Не хочу никого выделять, играла команда. Команда – это и футболисты, которые не вышли на поле, ведь они создают конкуренцию. Топ-8 Евро – это достижение».