Суркис: «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ахметов»
«Кривбасс» вслед за «Металлом» вышел в Первую лигу
Харьковский клуб помог криворожанам за два тура до финиша оформить повышение в классе
22 мая 20:13
Фото - ФК Кривбасс
В 23-м туре группы Б Второй лиги «Металл» на выезде добыл волевую победу над «Металлургом».
Открыли счет в матче запорожцы силами Борисенко. Но еще до перерыва Балули и Демченко установили окончательный счет встречи.
Таким образом, «Металлург» потерял шансы догнать «Кривбасс» в турнирной таблице за два тура до финиша. Криворожане с отрывом в семь очков стали второй командой, досрочно оформившей повышение в классе.
Вторая лига, группа Б, 23 тур
«Металлург» – «Металл» 1:2Голы: Борисенко, 16 – Балули, 26 (пен.), Демченко, 36
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