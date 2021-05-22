«Кривбасс» вслед за «Металлом» вышел в Первую лигу

Харьковский клуб помог криворожанам за два тура до финиша оформить повышение в классе

Фото - ФК Кривбасс

В 23-м туре группы Б Второй лиги «Металл» на выезде добыл волевую победу над «Металлургом».

Открыли счет в матче запорожцы силами Борисенко. Но еще до перерыва Балули и Демченко установили окончательный счет встречи.

Таким образом, «Металлург» потерял шансы догнать «Кривбасс» в турнирной таблице за два тура до финиша. Криворожане с отрывом в семь очков стали второй командой, досрочно оформившей повышение в классе.

Вторая лига, группа Б, 23 тур

«Металлург» – «Металл» 1:2

Борисенко, 16 – Балули, 26 (пен.), Демченко, 36