Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»

Также наставник забраковал одного из лучших хавбеков Евро

Рональд Куман / фото - Eurosport

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман отказался от двух покупок, которые предложило руководство клуба, сообщает AS.

Голландец не стал давать зеленый свет на трансфер хавбека «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеша, так как не считает, что игрок может усилить среднюю линию команды, где уже есть Френки Де Йонг, Серхи Бускетс и Педри.

Также, специалист решил не покупать защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, так как считает его слишком похожим по игровым характеристикам на других центрбеков команды.

К тому же, летом каталонцы уже подписали из «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.

Напомним, Лионель Месси сможет тренироваться с «Барселоной» даже не подписывая контракт.