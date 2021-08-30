Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман призвал клуб усилить состав. Слова голландца приводит Marca.

Надеюсь, нам удастся укрепить состав, потому что это необходимо, но если мы этого не сделаем, то работа продолжится.

Завтра мы обсудим возможность ухода футболистов. У каждого должно быть будущее, и текущая ситуация не идет на пользу ни тренеру, ни игрокам, ни клубу.

Многие футболисты не будут получать игровое время. Это очень тяжелая ситуация».