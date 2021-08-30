«Барселона» не без труда переиграла «Хетафе»
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Тренер ждет еще игроков
10:10
Фото: marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман призвал клуб усилить состав. Слова голландца приводит Marca.
«Мы уже на протяжении некоторого времени работаем вместе с руководством над этим вопросом, и я всегда стараюсь четко доносить свою позицию, при этом понимая финансовое положение клуба.
Надеюсь, нам удастся укрепить состав, потому что это необходимо, но если мы этого не сделаем, то работа продолжится.
Завтра мы обсудим возможность ухода футболистов. У каждого должно быть будущее, и текущая ситуация не идет на пользу ни тренеру, ни игрокам, ни клубу.
Многие футболисты не будут получать игровое время. Это очень тяжелая ситуация».
Накануне, «Барселона» обыграла «Хетафе» (2:1).
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