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Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»

Хави жалуется на отсутствие игроков
Футбол Примерa (Испания)
09:10
Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
Фото: Marca

Ла Лига отказала в просьбе «Барселоны» о переносе матча 19 тура против «Мальорки», сообщает Marca.

О переносе попросил главный тренер каталонцев Хави, который заявил, что в команде лишь 11 здоровых игроков первой команды.

Впрочем, Ла Лига не пошла на уступки каталонцам. «Барселоне» пришлось набирать в заявку на матч игроков из молодежной команды.

Несколько ключевых игроков каталонцев сдали положительные тесты на COVID-19, среди которых Усман Дембеле, Жорди Альба и другие.

Игра запланирована на 2 января.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Мальорка коронавирус

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