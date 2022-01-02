Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»

Хави жалуется на отсутствие игроков

Фото: Marca

Ла Лига отказала в просьбе «Барселоны» о переносе матча 19 тура против «Мальорки», сообщает Marca.

О переносе попросил главный тренер каталонцев Хави, который заявил, что в команде лишь 11 здоровых игроков первой команды.

Впрочем, Ла Лига не пошла на уступки каталонцам. «Барселоне» пришлось набирать в заявку на матч игроков из молодежной команды.

Несколько ключевых игроков каталонцев сдали положительные тесты на COVID-19, среди которых Усман Дембеле, Жорди Альба и другие.

Игра запланирована на 2 января.