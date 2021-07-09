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«Лацио» включился в борьбу за Яремчука. «Гент» требует не менее 20 млн евро

Также украинцем интересуются в Португалии и Германии
Футбол Украинские легионеры
15:59
«Лацио» включился в борьбу за Яремчука. «Гент» требует не менее 20 млн евро
Роман Яремчук / Фото - Getty Images

«Гент» выставил ценник на нападающего Романа Яремчука. Об этом сообщает Voetbal Belgie.

В бельгийском клубе готовы рассмотреть предложения, начиная от суммы в 20 млн евро. Помимо португальской «Бенфики», к форварду проявляют интерес немецкий «Вольфсбург» и итальянский «Лацио».

Всего за «Гент» футболист провел 152 матча с 2017 года. В них ему удалось забить 61 мяч. В составе сборной Украины на Евро-2020 он провел пять поединков и отличился двумя голами и ассистом.

Ранее также сообщалось об интересе к Яремчуку со стороны клуба Примеры.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Лацио Гент Бенфика Вольфсбург

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