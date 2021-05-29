Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»

Фото: footballua.tv

Эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ночной инцидент с участием коллеги Вячеслава Шевчука.

Конечно, меня эта история не радует, потому что те, кто его знают, тяжело в такое поверят. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки. Слава – очень активный человек, недавно приехал из Грузии, собирался в отпуск в Турцию. Никогда не сидит на месте, всегда в движении, занимается спортом. Уверен, переживет эту историю и сделает выводы.

Были ли у меня конфликты с полицией? Чтобы арестовали, не было. Мелкие конфликты были, но не более».