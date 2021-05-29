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Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»

Экс-игрок «Шахтера» уже извинился
Футбол Украинская Премьер-лига
29 мая 22:10
Леоненко – о Шевчуке: «Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали»
Фото: footballua.tv

Эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ночной инцидент с участием коллеги Вячеслава Шевчука.

«Со Славой после случившегося мы еще не общались. Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали. Потому что на него это не похоже. Теперь из него сделают главного алкаша страны, хотя он спортсмен, не пьет. Выпил там на юбилее два бокала вина, но ему много и не надо.

Конечно, меня эта история не радует, потому что те, кто его знают, тяжело в такое поверят. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки. Слава – очень активный человек, недавно приехал из Грузии, собирался в отпуск в Турцию. Никогда не сидит на месте, всегда в движении, занимается спортом. Уверен, переживет эту историю и сделает выводы.

Были ли у меня конфликты с полицией? Чтобы арестовали, не было. Мелкие конфликты были, но не более».

Шевчук уже принес свои извинения и покинул ТК «Футбол».

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Вячеслав Шевчук Виктор Леоненко

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