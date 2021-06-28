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Левченко: «Если мы ругали наших ребят, то Голландию нужно сравнять с землей»

«Оранжевые» разочаровали вылетом от андердогов
Футбол Евро-2020
07:30
Левченко: «Если мы ругали наших ребят, то Голландию нужно сравнять с землей»
Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter поделился впечатлениями от раннего вылета сборной Нидерландов с Евро:

«Если мы ругали наших ребят против Австрии, то сборную Нидерландов нужно сравнять с землей.

Полный провал по всем аспектам. Без лидеров (де Йонг, Депай, Вейналдум), замена Малена, на Промеса, защита Блинда и ещё много всего. Комплимент чехам и с победой».

Чехи сенсационно обыграли Нидерланды со счетом 2:0 и неожиданно для всех вышли в 1/4 финала Евро-2020, где им предстоит сыграть с еще одной темной лошадкой турнира – сборной Дании.

Глупое удаление Де Лигта и вялая игра остальных игроков «оранжевых» оставила команду за бортом соревнования, и не позволит им «проехаться по каналам Амстердама».

Павел Харченко
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Теги

Нидерланды – Чехия сборная Нидерландов (футбол) Евгений Левченко сборная Украины (футбол)

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