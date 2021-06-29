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Левченко – о матче Франция – Швейцария: «Самый сексуальный футбол, который я видел»

Матч оказался невероятно зрелищным
Футбол Евро-2020
14:25
Левченко – о матче Франция – Швейцария: «Самый сексуальный футбол, который я видел»
Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями от умопомрачительного матча между Францией и Швейцарией:

«Я сегодня даже не успел поесть перед матчем Франция – Швейцария. Я так смотрел, с таким наслаждением. Это был самый интересный день ЕВРО, в любом случае, самый сексуальный футбол, который я видел, можно так сказать.

Смотришь на весь футбол этот и думаешь, во что играют другие сборные. Это просто великолепный футбол в исполнении двух шикарных команд».

После триллера с 8 голами в исполнении Испании и Хорватии казалось, что лучшего футбола уже не будет. Но тут вмешались сборные Франции и Швейцарии, которые подарили болельщикам настоящий футбольный аттракцион с напряженной развязкой.

Форвард французов Килиан Мбаппе не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, чем вызвал огромный хейт в свою сторону, и расшатал кресло под тренером Дидье Дешамом.

Экс-игрок «трехцветных» Патрик Виейра считает, что команда своей игрой не заслужила играть в 1/4 Евро-2020.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Франция – Швейцария сборная Франции (футбол) Евгений Левченко Килиан Мбаппе

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