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Левченко рассказал о самом невероятном дне на Евро

Футбол в такие моменты дарит особенные эмоции
Футбол Евро-2020
19:20
Левченко рассказал о самом невероятном дне на Евро
Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своих эмоциях от заключительных матчей группового этапа Евро-2020:

«Форсберг неплохо играет, всегда нацелен на ворота. В этой команде - все нацелены вперед. Исак – великолепный игрок, которого сватают в топ-клубы. Берг может в любой момент выйти и завершить. 

Сегодня был самый невероятный день на Евро. Сейчас одно удовольствие смотреть игры. Такой формат всем очень заходит. То, что шведы легко выбегают – известно давно. Они не останавливаются. 

Левандовски был действительно хорош. Он забил два гола. Он хорошо смотрелся в подыгрыше. Это лидер команды».

Впервые в своей истории сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.

Напомним, болельщики ни одной из команд не смогут попасть на матч Швеция – Украина


Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Швеция – Украина Евгений Левченко

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