Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»
Левченко рассказал о самом невероятном дне на Евро
Футбол в такие моменты дарит особенные эмоции
Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своих эмоциях от заключительных матчей группового этапа Евро-2020:
«Форсберг неплохо играет, всегда нацелен на ворота. В этой команде - все нацелены вперед. Исак – великолепный игрок, которого сватают в топ-клубы. Берг может в любой момент выйти и завершить.
Сегодня был самый невероятный день на Евро. Сейчас одно удовольствие смотреть игры. Такой формат всем очень заходит. То, что шведы легко выбегают – известно давно. Они не останавливаются.
Левандовски был действительно хорош. Он забил два гола. Он хорошо смотрелся в подыгрыше. Это лидер команды».
Впервые в своей истории сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.
Напомним, болельщики ни одной из команд не смогут попасть на матч Швеция – Украина.