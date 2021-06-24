Левченко рассказал о самом невероятном дне на Евро

Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своих эмоциях от заключительных матчей группового этапа Евро-2020:

Сегодня был самый невероятный день на Евро. Сейчас одно удовольствие смотреть игры. Такой формат всем очень заходит. То, что шведы легко выбегают – известно давно. Они не останавливаются.

Левандовски был действительно хорош. Он забил два гола. Он хорошо смотрелся в подыгрыше. Это лидер команды».