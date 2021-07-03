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Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»

Экс-полузащитник поделился ожиданиями от игры с Англией
Футбол Сборная Украины
14:44
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Фото: footballua.tv

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от игры с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

«Понятно, что сборная Украины будет на подъеме, поскольку добилась победы, далеко прошла на чемпионате Европы, — все это добавило положительных эмоций и подняло нашу национальную команду на психологическую высоту. С одной стороны, это радует, но с другой — может вызвать ложное чувство, что всего уже добились… А ведь можно добиться большего и войти в историю, если удастся пробиться в полуфинал Евро-2020. Подобное может случиться один раз в жизни».

Может ли Андрей Шевченко в матче с Англией сделать изменения в составе?

«Сложно сказать. Очень многое будет зависеть от физического состояния ребят. Не секрет ведь, что не все футболисты смогут восстановиться после непростого матча со Швецией. Однако, я надеюсь, что лидеры сборной Украины подойдут к четвертьфиналу в нормальном состоянии. В отличие от Англии, у нас нет такой длинной и качественной скамейки запасных. Англичане могут легко сделать ротацию. Впрочем, и у нас есть хорошие запасные — те же Макаренко и Довбик, которые вышли на замену в поединке со шведами и каши не испортили».

Сборная Англии на Евро-2020 не пропустила ни одного мяча. Оборона англичан действительно настолько неприступна?

«Она, безусловно, заслуживает комплиментов, но голевые моменты у ворот Пикфорда соперники создавали, только вот забить не могли… В целом, защита и полузащита англичан на чемпионате Европы выглядят очень солидно. Кроме того, у них очень быстрые фланги, молниеносный переход от обороны в атаку. И все это действует комплексно, как часовой механизм. Вы только вспомните Кейна, который 90 минут может трудиться на разных участках поля, а на 91-й включиться впереди и забить».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
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