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Левченко: «Украине нужно не пропустить от Англии хотя бы в первые 15-20 минут»

Экс-хавбек «сине-желтых» рассказал, как команда Шевченко может добиться успеха в четвертьфинале Евро
Футбол Сборная Украины
19:09
Левченко: «Украине нужно не пропустить от Англии хотя бы в первые 15-20 минут»
Евгений Левченко / Фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко предложил план на игру четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Матч состоится уже сегодня, 3 июля.

Сборной Украины нужно не открываться, постараться не пропустить мяч хотя бы в первые 15 – 20 минут, а лучше – до перерыва, что позволит быстрее адаптироваться к манере игры англичан. Впереди нашей команде придется надеяться в большей степени на стандарты и контратаки.

Судьбу встречи может решить удачно выполненный штрафной удар, к исполнению которых следует отнестись очень бережно. Ну и внимательными нужно быть – с первой и до последней минуты.

Безусловно, от англичан ждут только победы, их болельщики надеются, что сборная Украины будет просто сметена… Англичане настроены выиграть Евро-2020, они считают, что этому благоприятствует турнирная сетка, и что их команда готова наконец-то взять золото. Украинцам нужно, прежде всего, продемонстрировать свой футбол, чтобы не было потом стыдно…

Нам нечего терять, и к четвертьфинальной игре необходимо подойти с холодной головой. Любой матч начинается со счета 0:0, и шансы команд со старта равны.

Встреча состоится в Риме и ее обслужит немецкий арбитр? Конечно, это здорово, что матч пройдет не в Лондоне, а на нейтральном поле. Уверен, в Риме сборную Украины хорошо поддержат. Что касается рефери, то Феликс Брых, считаю, даст играть обеим командам, но без особых поблажек.

Я ожидаю от сборной Англии жесткой игры в четвертьфинале, что обязательно нужно учесть нашей национальной команде. Повторюсь, шанс выйти в полуфинал чемпионата Европы может быть один раз в жизни!

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Евгений Левченко Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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