Левченко: «Украине нужно не пропустить от Англии хотя бы в первые 15-20 минут»

Евгений Левченко / Фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко предложил план на игру четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Матч состоится уже сегодня, 3 июля.

Судьбу встречи может решить удачно выполненный штрафной удар, к исполнению которых следует отнестись очень бережно. Ну и внимательными нужно быть – с первой и до последней минуты.

Безусловно, от англичан ждут только победы, их болельщики надеются, что сборная Украины будет просто сметена… Англичане настроены выиграть Евро-2020, они считают, что этому благоприятствует турнирная сетка, и что их команда готова наконец-то взять золото. Украинцам нужно, прежде всего, продемонстрировать свой футбол, чтобы не было потом стыдно…

Нам нечего терять, и к четвертьфинальной игре необходимо подойти с холодной головой. Любой матч начинается со счета 0:0, и шансы команд со старта равны.

Встреча состоится в Риме и ее обслужит немецкий арбитр? Конечно, это здорово, что матч пройдет не в Лондоне, а на нейтральном поле. Уверен, в Риме сборную Украины хорошо поддержат. Что касается рефери, то Феликс Брых, считаю, даст играть обеим командам, но без особых поблажек.

Я ожидаю от сборной Англии жесткой игры в четвертьфинале, что обязательно нужно учесть нашей национальной команде. Повторюсь, шанс выйти в полуфинал чемпионата Европы может быть один раз в жизни!