Левченко выбрал основного форварда на Англию между Яремчуком и Довбыком
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о составе «сине-желтых» на матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии. В частности эксперт рассказал, кого из форвардов видит в страте – Романа Яремчука или Артема Довбыка.
Яремчук, может, не так ярко сыграл против Швеции, но заслужил место в основном составе своей игрой в минувшем сезоне. Надеюсь, Роман выйдет с первых минут матча с Англией и сыграет на уровне.
Что касается Довбыка, то он – джокер, способен выйти на короткое время и решить судьбу встречи. Это же отлично, что у нас есть такой форвард.
Отдаст ли вновь тренерский штаб предпочтение Шапаренко? Для меня Малиновский – игрок «основы». Все будет зависеть от тактики. Против шведов сборная Украины действовала от обороны, компактно. Так же, думаю, нам придется сыграть и с Англией.
Одно могу сказать точно – схема в три центральных защитника команду Андрея Шевченко вполне устраивает, у нас это работает. Следует учесть, что у сборной Украины есть еще и Миколенко, который способен прибавить. Посмотрим…
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 3 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.