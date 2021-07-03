Левченко выбрал основного форварда на Англию между Яремчуком и Довбыком

Евгений Левченко / Фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о составе «сине-желтых» на матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии. В частности эксперт рассказал, кого из форвардов видит в страте – Романа Яремчука или Артема Довбыка.

Что касается Довбыка, то он – джокер, способен выйти на короткое время и решить судьбу встречи. Это же отлично, что у нас есть такой форвард.

Отдаст ли вновь тренерский штаб предпочтение Шапаренко? Для меня Малиновский – игрок «основы». Все будет зависеть от тактики. Против шведов сборная Украины действовала от обороны, компактно. Так же, думаю, нам придется сыграть и с Англией.

Одно могу сказать точно – схема в три центральных защитника команду Андрея Шевченко вполне устраивает, у нас это работает. Следует учесть, что у сборной Украины есть еще и Миколенко, который способен прибавить. Посмотрим…