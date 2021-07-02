Левченко: «Желательно, чтобы после Евро Довбик уехал в зарубежный клуб»

Матч с Швецией, видимо, станет карьерным трамплином для нападающего

Артем Довбик / фото - Спорт 24

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал игру форварда национальной команды Артема Довбика, который громко заявил о себе в матче со шведами:

«Вставлю свои 5 копеек про Довбика. Как по мне, 5 миллионов за него – это копейки. Понятно, что ему ещё нужно многое показать и доказать. Но потенциал у него отличный! Желательно, чтобы он сразу после ЧЕ уехал в правильный зарубежный клуб!»

Рекордный гол Довбика на 121-й минуте матча 1/8 финала Евро-2020 отправил Украину прямиком в четвертьфинал турнира. Игрок, впервые на этом турнире появился на поле и сразу громко о себе заявил, чем привлек внимание клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Некоторые болельщики негодовали из-за послематчевого интервью игрока на русском языке, но отец Артема рассказал, что дома он общается на украинском.

Напомним, Довбику могут присвоить звание почетного гражданина Черкасс.