Победа над «Удинезе» позволила «Фиорентине» обойти «Аталанту» Малиновского в таблице
Лидер «Фиорентины» отказался продлевать контракт и хочет в «Манчестер Сити»
Влахович стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне
15:31
Фото: Sky Sports
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отказался продлевать контракт с клубом.
Клуб делал ему предложение дважды, но серб дважды отказывал. Он хочет сменить команду.
Подтвердил это и президент «фиалок» Рокко Коммиссо, утверждает Sky Sports. Действующее соглашение рассчитано еще на два года.
Влахович интересен «Манчестер Сити». Летом «горожане» не смогли купить игрока, но могут вернуться к этому варианту зимой.
21-летний серб стал лучшим бомбардиром «Фиорентины» в прошлом сезоне. На его счету 21 мяч.
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