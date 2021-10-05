Лидер «Фиорентины» отказался продлевать контракт и хочет в «Манчестер Сити»

Влахович стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне

Фото: Sky Sports

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отказался продлевать контракт с клубом.

Клуб делал ему предложение дважды, но серб дважды отказывал. Он хочет сменить команду.

Подтвердил это и президент «фиалок» Рокко Коммиссо, утверждает Sky Sports. Действующее соглашение рассчитано еще на два года.

Влахович интересен «Манчестер Сити». Летом «горожане» не смогли купить игрока, но могут вернуться к этому варианту зимой.

21-летний серб стал лучшим бомбардиром «Фиорентины» в прошлом сезоне. На его счету 21 мяч.