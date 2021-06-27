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Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»

Матч состоится 29 июня
Футбол Евро-2020
18:53
Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»
Фото: AFP

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал Expressen предстоящий матч против Украины на Евро-2020.

«Состояние хорошее, сегодня полностью готов. Пропуск вчерашней тренировки был, скорее, мерой предосторожности».

Как чувствуете себя после трех матчей в жару?

«Организм привыкает. Не думаю, что это сложно.

Мы отрабатывали передачи на тренировке. Было хорошее занятие, большего не могу сказать. Думаю, проблем с восстановлением у нас нет».

Игра состоится 29 июня.

Онлайн трансляция Швеция – Украина.

Видео трансляция Швеция – Украина.

Андрей Усмонов
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Теги

Швеция – Украина сборная Швеции (футбол) сборная Украины (футбол)

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