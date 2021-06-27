Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»

Евро 2020. Чехия обыграла Нидерланды. Как это было
19:00
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал Expressen предстоящий матч против Украины на Евро-2020.
«Состояние хорошее, сегодня полностью готов. Пропуск вчерашней тренировки был, скорее, мерой предосторожности».
Как чувствуете себя после трех матчей в жару?
«Организм привыкает. Не думаю, что это сложно.
Мы отрабатывали передачи на тренировке. Было хорошее занятие, большего не могу сказать. Думаю, проблем с восстановлением у нас нет».
Игра состоится 29 июня.
Онлайн трансляция Швеция – Украина.
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