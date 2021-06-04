Лидеры сборной Бразилии выступают против проведения Кубка Америки в их стране

Игроки недовольны решением КОНМЕБОЛа

Сборная Бразилии / фото - Amazon

Игроки национальной сборной Бразилии выступают против проведения Копа Америки в их родной стране, сообщает Globo.

В основном, инициативу не поддерживают игроки, выступающие за европейские клубы.

Об этом стало известно из слов главного тренера «пентакампеонов» Тите:

«У игроков есть мнение, противоположное мнению президента страны о проведении турнира. Именно по этой причине сегодня здесь отсутствует наш капитан Каземиро».

Пока что неизвестны причины такой резкой реакции бразильцев на решение КОНМЕБОЛа. Возможно, дело в обвинениях в сторону Бразилии в коррупции и договорных матчах. Ранее об этом уже заявлял Лионель Месси, за что был отстранен от игр за сборную на три месяца.

Напомним, Кубок Америки был перенесен в Бразилию после того, как право на проведение турнира забрали у Колумбии.