Лига Чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Три команды уже обеспечили себе место в 3-м этапе отбора

Загребское «Динамо» и «Легия» минимальными победами закрепили свое преимущество

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Сегодня начались ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Шведский «Мальме» расписал результативную ничью с финским ХИКом. Первая игра закончилась победой шведов, поэтому по результату двух поединков они прошли дальше в турнире.

Хоть Миро Тенхо и открыл счет уже на первой минуте матча, но «Мальме» не захотел пропускать соперника дальше и ответил на это двумя голами Кристиансена и Бирманчевича. Мяч Рику Риски, забитый на 78 минуте, сравнял счет, но не помог финнам одержать победу в двухматчевом противостоянии.

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи:

ХИК – «Мальме» 2:2 (первый матч 3:4)

Голы: Тенхо, 1, Риски, 78 – Кристиансен, 11, Бирманчевич, 76

ХИК: Тоннандер, Мурильо (Риски, 77), О`Шонесси, Тенхо, Морен, Танака (Олусанья, 85), Жаир, Валенчич, Риски, Браун, Лингман.

«Мальме»: Далин, Брурссон, Ахмедходжич, Мойсандер, Рикс (Бирманчевич, 72), Левицки, Кристиансен, Инносент (Беймо, 61), Ракип (Ларссон, 61), Чолак, Бергет (Налич, 72).

Предупреждения: Риски (3), Инносент (22), Валенчич (40), Лингман (45), Налич (82)

В третьем раунде «Мальме» предстоит встретиться с чемпионами Шотландии «Рейнджерс».

В другом матче загребское «Динамо» минимально одолело «Омонию» в непростом поединке, и с общим счетом 3:0 одержало победу над соперником.

«Омония» – «Динамо Загреб» 0:1 (первый матч 0:3)

Гол: Менало, 78

«Омония»: Фрейтас, Ланг, Губочан, Лецьякс, Шеху, Ционис (Дюриш, 76), Дискеруд, Ботеак (Какулис, 76), Гомес, Лоизу (Папулис, 76), Щепович.

«Динамо Загреб»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Мубандже, Ристовски, Лауритсен, Мишич (Франьич, 82), Иванушец, Маер (Гояк, 82), Якич, Оршич (Менало, 65), Петкович.

Предупреждения: Гомес (17), Теофиль-Катрин (53), Менало (71), Петкович (85).

Польская «Легия» также не стала выдавать зрелищный матч, и когда Рафаэл Лопеш на 67-й минуте укрепил преимущество гостей, они спокойно довели матч до приемлемого результата и вышли в следующий раунд.

«Флора» – «Легия» 0:1 (первый матч 1:2)

Голы: Рафаэл Лопеш, 67

«Флора»: Игонен, Лиландер, Лукка (Калласте, 74), Пюрг, Кууск, Оямаа (Рейнкорт, 74), Поом, Васильев, Миллер, Саппинен, Зенев (Соометс, 80).

«Легия»: Боруц, Младенович, Юранович, Ветеска, Головня, Лукиньяс, Андре Мартинш, Жозуэ, Енджейчик, Рафаэл Лопеш (Слиш, 83), Эмрели (Пекхарт, 70).

Предупреждения: Зенев (50), Лукка (55), Енджейчик (77).

«Легия» в следующем раунде отбора сыграет с еще одними триумфаторами сегодняшнего игрового дня – загребским «Динамо».