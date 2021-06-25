Бэйл: «Понимаем, что Уэльс является аутсайдером в матче с Италией»
«Лос-Андежелс Гэлакси» хочет пригласить Бэйла
Клуб уже начал переговоры
25 июня 22:52
Фото: Sky Sports
«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры с «Реалом» о переходе полузащитника Гарета Бэйла.
Мадридцы не рассчитывают на футболиста и ищут на него покупателей. В валлийце заинтересован клуб из МЛС, сообщает Sky Sports.
Первые контакты между сторонами уже состоялись. У игрока еще действует контракт с клубом на один год. «Гэлакси» придется выпалить компенсацию.
Бэйл и во все может завершить карьеру после Евро-2020. Уэльс сыграет в 1/8 финала турнира.
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