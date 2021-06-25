«Лос-Андежелс Гэлакси» хочет пригласить Бэйла

Клуб уже начал переговоры

Фото: Sky Sports

«Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры с «Реалом» о переходе полузащитника Гарета Бэйла.

Мадридцы не рассчитывают на футболиста и ищут на него покупателей. В валлийце заинтересован клуб из МЛС, сообщает Sky Sports.

Первые контакты между сторонами уже состоялись. У игрока еще действует контракт с клубом на один год. «Гэлакси» придется выпалить компенсацию.

Бэйл и во все может завершить карьеру после Евро-2020. Уэльс сыграет в 1/8 финала турнира.