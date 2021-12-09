Луческу – о 0:2 с «Бенфикой»: «Мы доминировали в этой игре»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу проанализировал причины поражения в заключительном матче текущего сезона еврокубков против «Бенфики» (0:2).

Я считаю, что качество и уровень игры выросли по сравнению с предыдущими матчами, ребята начали увереннее действовать, приобретают опыт. Я попросил их в дальнейшем отталкиваться от уровня игры, который они показывали во вторых таймах матчей с «Баварией» и «Бенфикой», также они хорошо выглядели в матчах с «Барселоной». Ребята молодые, способные, и все в их руках.

К сожалению, пропущенные мячи в начале матчей всегда оставляют след, после чего трудно возвращаться в игру. Практически во всех играх мы быстро пропускали, после чего было тяжело добиваться результата.