Луческу – о 0:2 с «Бенфикой»: «Мы доминировали в этой игре»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу проанализировал причины поражения в заключительном матче текущего сезона еврокубков против «Бенфики» (0:2).
Мы доминировали в этой игре, играли хорошо, доставляли мяч в штрафную, но не хватало агрессивности, чтобы завершать атаки и забивать голы. К сожалению, молодость и отсутствие опыта, особенно в центральной зоне защиты, приводит к тому, что мы начинаем матчи неуверенно, пропускаем голы. Потом мы прибавляем, становимся увереннее, но отсутствие опыта дает о себе знать – это было и сегодня, и в предыдущей игре с «Баварией».
Я считаю, что качество и уровень игры выросли по сравнению с предыдущими матчами, ребята начали увереннее действовать, приобретают опыт. Я попросил их в дальнейшем отталкиваться от уровня игры, который они показывали во вторых таймах матчей с «Баварией» и «Бенфикой», также они хорошо выглядели в матчах с «Барселоной». Ребята молодые, способные, и все в их руках.
К сожалению, пропущенные мячи в начале матчей всегда оставляют след, после чего трудно возвращаться в игру. Практически во всех играх мы быстро пропускали, после чего было тяжело добиваться результата.
Напомним, «Динамо» провело 400 матчей в еврокубках.
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