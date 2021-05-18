Луческу: «После сборной Турции я был готов работать в «Шахтере» бесплатно»

Румынский специалист мог вернуться в донецкий клуб

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Цыганык лайв» заявил, что мог вернуться в «Шахтер» после работы со сборной Турции.

«После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в «Шахтер» и предлагал бесплатно свои услуги. Мол, могу вернуться и помочь молодежи. Ведь становление молодых игроков – сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь – бесплатно. Но «Шахтер» выбрал другой путь. Мне понравилась идея с «Динамо», хотя я думал, что буду консультантом. Но когда я приехал к братьям Суркисам, то их отец убедил меня стать наставником киевлян».

Ранее стало известно, что Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020.