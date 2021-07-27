Луческу сделал подарок игрокам «Динамо» после плодотворных сборов заграницей

Вскоре киевляне проведут вакцинацию от коронавируса

Мирча Луческу / Фото: facebook.com/fcdynamoua

«Динамо» вернулось с зарубежных сборов. Напомним, что чемпион Украины пропустил первый тур УПЛ из-за переноса матча с «Минаем».



Главный тренер киевлян Мирча Луческу предоставил команде почти два полных дня отдыха. Далее команда будет готовиться к первому матчу сезона-2021/22 УПЛ с «Вересом», который состоится в рамках второго тура чемпионата Украины.

Сегодня у «Динамо» будет выходной, а завтра пройдет вакцинация от коронавируса и релаксация. Часть игроков проведет индивидуальные занятия.

Напомним, что ценник на защитника «Динамо» увеличился почти вдвое после Евро-2020.