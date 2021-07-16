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Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ

Опытный наставник начнет чемпионат во главе «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:47
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу проведет 15-й сезон в УПЛ, сообщает пресс-служба чемпионата Украины.

С 2004-го по 2016-й годы Луческу возглавлял «Шахтер», а с 2020-го года возглавляет «Динамо».

Луческу станет четвертым тренером, которому покорилась эта отметка. Больше сезонов в УПЛ только у Мирона Маркевича (23 сезона), Николая Павлова (21 сезон) и столько же – у Валерия Яремченко (15 сезонов).

Напомним, «Динамо» проведет первый матч нового сезона уже в августе.


Петр Приходько
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Мирча Луческу Динамо Киев

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