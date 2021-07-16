Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор, но его заставили – источник
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Опытный наставник начнет чемпионат во главе «Динамо»
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу проведет 15-й сезон в УПЛ, сообщает пресс-служба чемпионата Украины.
С 2004-го по 2016-й годы Луческу возглавлял «Шахтер», а с 2020-го года возглавляет «Динамо».
Луческу станет четвертым тренером, которому покорилась эта отметка. Больше сезонов в УПЛ только у Мирона Маркевича (23 сезона), Николая Павлова (21 сезон) и столько же – у Валерия Яремченко (15 сезонов).
Напомним, «Динамо» проведет первый матч нового сезона уже в августе.
Комментарии 0