Луческу: «Тейшейра подходит под менталитет игры «Бешикташа»

Наставник вспомнил о бывшем подопечном

Мирча Луческу / фото - Eurosport

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал возможный переход бывшего атакующего полузащитника «Шахтера» Алекса Тейшейры в турецкий «Бешикташ»:

«Тейшейра подходит под менталитет игры тренера «Бешикташа» Сергена Ялчина. Они всегда атакуют и думают о голах. Серген понимает техничных игроков, умеет ими пользовать. Если Алекс сделает то, чего требует Ялчин – добьется успеха. Фанам клуба это тоже понравится».

Специалист знаком с бразильцем еще по временам работы в «Шахтере». Тогда Тейшейра под руководством Луческу пять раз становился чемпионом Украины.

Сейчас экс-«горняк» играет в китайском чемпионате за «Цзянсу Сунин», но вскоре может вернутся в Европу.

Напомним, Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ.