Луческу запретил игрокам «Динамо» подходить к фанатам после матча с «Александрией»

Известна причина такого решения румынского специалиста

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Во время матча восьмого тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией» (1:0) возник инцидент на трибунах НСК «Олимпийский». Конфликт между болельщиками и организованной фанатской группой перерос в драку.

В связи с этим главный тренер киевлян Мирча Луческу запретил своим подопечным подходить к ультрас после игры и благодарить за поддержку. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

По информации источника, румынский специалист указывал на трибуны и кричал игрокам: «Они – не болельщики!».

Ранее сообщалось, что из-за данного инцидента матч «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей.