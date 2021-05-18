Луческу: «Жадсон до сих пор звонит и называет меня папой»

Мирча Луческу / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Цыганык лайв» рассказал об отношениях со своими бывшими подопечными.

Был сложный процесс, потому что они приезжали талантливыми, но не обученными. Они были молодыми. Только дебютировали в чемпионате Бразилии. У них не было европейской дисциплины и воспитания. Было нужно время и много работы. Я вводил их в игру постепенно. Давал им по 10-15 минут. А через год все больше и больше. Это было сложный процесс становления игроков. Постоянно говорил им: «То, что за вас заплатили большие деньги, не означает, что вы должны играть». Они должны доказывать это каждый день, чтобы интегрироваться в команду и только так доказывать свою состоятельность. Их нужно было формировать как футболистов и как людей.

У меня до сих пор сохранились прекрасные отношения с этими бразильцами. Со всеми игроками. Например Фернандинью. Это невероятный игрок «Манчестер Сити». На поле он правая рука Гвардиолы и сейчас будет его ассистентом. Что может быть лучше для отца? Жадсон до сих пор звонит, несмотря на разницу во времени. Называет меня папой. Вот это для меня самое большое наслаждение. Не титулы и результаты. Именно в этом моя сила. У меня остались хорошие воспоминания.

Когда я тренировал сборную Турции, поехал смотреть чемпионат мира. Мы потом играли с Россией и Швецией в Лиге наций. Я поехал посмотреть на моих бывших подопечных. Остался посмотреть матч Бразилии и у меня были не самые лучшие места. Но ко мне подошли жены футболистов с детьми. А тогда в составе сборной Бразилии было шесть моих игроков. Ко мне подошли родители Дугласа Косты, обняли меня и начали фотографироваться, брать автографы. Дуглас тогда был в «Баварии», а Виллиан в «Челси». Представляете, какие это были клубы и какие контракты у игроков? Огромные. Родители благодарили меня за то, что я помог их детям стать такими футболистами и обеспечить будущее их семей».