«Лудогорец» Пластуна, ПСВ и «Клуж» пробились в третий раунд квалификации ЛЧ

«Линкольн Ред Импс», «Галатасарай» и «Мура» продолжат борьбу в Лиге Европы

Фото - Галатасарай

В ответных матчах второго раунда квалификации Лиги чемпионов ЧФР «Клуж» переиграл «Линкольн Ред Импс», ПСВ довел общий счет с «Галатасараем» до неприличного, а «Лудогорец» вырвал победу над «Мурой».

Румынский клуб сумел во второй раз переиграть соперника из Гибралтара. Нидерландский же коллектив довел счет противостояния до издевательских 7:2.

«Лудогорец» сумел в самом дебюте встречи выйти вперед силами Сотириу. А уже после перерыва Хорват счет сравнял. Однако Ману и Каули все же вырвали победу для болгар. Украинский защитник Игорь Пластун провел на поле весь матч.

Его команда встретится с «Олимпиакосом» в следующем раунде. ПСВ сразится с победителем пары «Селтик» – «Мидтьюланн». «Клуж» сыграет против команды, выигравшей противостояние «Янг Бойс» – «Слован».

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации, ответные матчи

ЧФР «Клуж» – «Линкольн Ред Импс» 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Сестор, 18, Сигурйонссон, 58

«Клуж»: Арлаускис, Сушич, Сестор, Камора, Граовац, Дяк (Таири, 46), Хобан (Родригес, 46), Пэун, Сигурйонссон (Фофана, 74), Кипчу (Костаке, 62), Дебелюх (Омрани, 62).

«Линкольн»: Лоло Солер, Тоскано, Бернарду Лопеш, Уайзмэн, Бритто (Торилла, 46), Карралеро (Окран, 68), Марко Роса (Гомес, 68), Уокер, Яхая, Чиполина (Сарджент, 90), Кике Гомес (Кассиаро, 79).

Предупреждения: Бритто, Тоскано

«Галатасарай» – ПСВ 1:2 (первый матч – 1:5)

Голы: Диань, 84 – Мадуэке, 37, ван Гинкел, 59

«Галатасарай»: Муслера, Маркао Тейшейра, Байрам (Бабаджан, 76), Йедлин, Луйиндама, Актюркоглу (Туран, 67), Кара, Йылмаз (Бабел, 46), Кылынч (Ташдемир, 67), Секидика, Мохамед (Диань, 46).

ПСВ: Дроммел, Мвене, Боскальи, Макс, Рамальо, ван Гинкел (Проппер, 69), Гетце (Тезе, 90), Мадуэке (Мауро Жуниор, 69), Сангаре, Гакпо (Брума, 90), Захави (Виргевер, 75).

Предупреждения: Кара – Боскальи

Удаление: Боскальи

«Лудогорец» – «Мура» 3:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Сотириу, 4, Ману, 82, Каули, 90 – Хорват, 64

«Лудогорец»: Кахлина, Вердон, Пластун, Недялков, Икоко, Гонсалвес, Каули (Янков, 90), Текпетей (Вандерсон, 46), Алекс Сантана (Баджи, 64), Десподов (Тшибота, 90), Сотириу (Ману, 76).

«Мура»: Обрадович, Штурм (Пучко, 85), Карничник, Горенц, Коутер, Коус (Ципот, 83), Хорват, Марушко, Клепач (Мароша, 85), Ципот (Мандич, 58), Бобичанец.

Предупреждения: Текпетей, Десподов, Каули