Лукаку: «Хочу наконец-то выиграть что-то со сборной»

У форварда будет хороший шанс уже в ближайших матчах

Ромелу Лукаку / фото - Eurosport

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от полуфинальной игры Лиги наций против Франции:

«Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место. Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022».

Сборная Бельгии только один раз в истории брала международный трофей – олимпийский турнир по футболу в 1920-м году. Лучший результат команды на чемпионатах Европы – это второе место в 1980-м году, а на ЧМ – бронза в 2018-м.

Вскоре у подопечных Роберто Мартинеса будет шанс побороться за трофей Лиги наций.

Уже завтра, 7 октября команда сыграет в полуфинале турнира с французами. Онлайн трансляция встречи.

Напомним, тренер «трехцветных» Дидье Дешам рассказал о предстоящей игре.