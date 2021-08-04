Лукаку заинтересован в возвращении в «Челси»

Форвард «Интера» не против трансфера

Ромелу Лукаку / Фото: Eurosport

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку заинтересован в том, чтобы вернуться в «Челси», сообщает The Sun.

По информации источника, форвард сообщил руководству «Интера», что он не против трансфера в лондонский клуб и попросил не блокировать переговоры с «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» готовит новое предложение по Лукаку – 130 миллионов евро, также лондонский клуб озвучил бельгийцу его потенциальную зарплату.

Отметим, что ранее «Интер» уже отклонил предложение «Челси» по Лукаку в 130 миллионов евро, а также предложение в 100 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо.

В «Интере» вообще заявили, что Лукаку не продается.