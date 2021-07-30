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Лунин определился с командой на следующий сезон

Игрока устраивает роль второго вратаря
Футбол Украинские легионеры
30 июля 22:22
Лунин определился с командой на следующий сезон
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Украинский вратарь Андрей Лунин принял решение остаться в «Реале» на следующий сезон, сообщает MadridistaReal.

В клубе также считают, что 22-летний голкипер должен быть дублером Тибо Куртуа в предстоящем сезоне.

После уверенного контрольного матча с «Рейнджерс», где украинец вышел в основе, доверие к Лунину возросло, ведь он провел впечатляющий матч, сделав несколько ярких сэйвов.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти планирует давать вратарю игровую практику, время от времени выпуская его в матчах Примеры и Лиги Чемпионов.

К слову, в минувшем сезоне, тогдашний тренер «Реала» Зинедин Зидан лишь однажды выпустил игрока на поле, поставив его в основной состав на кубковый матч против «Алькояно» из 3-го дивизиона.

Напомним, Луниным интересуется новичок Примеры.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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