Лунин станет основным вратарем «Реала» на первом сборе

Пока что, только на время

Андрей Лунин / фото - FootBoom

Уже сегодня мадридский «Реал» выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону 21/22, сообщает Marca.

Игроки сначала пройдут медицинское обследование, а вечером приступят к первой тренировке под руководством нового тренера Карло Анчелотти. Команда начнет подготовку не в полном составе, так как большая часть игроков получит отдых после участия в Евро-2020 и Копа Америка.

Так как первый номер «сливочных» Тибо Куртуа был задействован за сборную Бельгии на чемпионате Европы, и вернется в команду не раньше, чем через три недели, основным вратарем команды на это время будет украинец Андрей Лунин.

За период отсутствия бельгийца «Реал» может провести несколько контрольных матчей, так что у Лунина будет отличный шанс показать себя перед новым наставником коллектива.

В минувшем сезоне украинец сыграл только в одном матче за мадридскую команду – поединке Кубка Испании против «Альякояно», где «сливочные» сенсационно уступили команде из третьего дивизиона и вылетели из турнира. Лунин играл достаточно нервно, и был причастен ко второму пропущенному «Реалом» голу. После этого вратарь не получал шансов в официальных матчах и рамку ворот клуба защищал исключительно Куртуа.

Напомним, «Реал» отказался от идеи продать или отдать в аренду Лунина.