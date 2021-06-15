«Кадис» готов арендовать Лунина
Лунин заинтересовал «Рому»
«Реал» готов отпустить украинца
12:48
Андрей Лунин / Фото: Real Madrid
На вратаря «Реала» Андрея Лунина появился еще один претендент.
Мадридский клуб готов отпустить игрока уже летом. Украинец интересен «Роме», сообщает Don Balon.
Римляне начнут переговоры, если команду покинет испанец Пау Лопес. Он не доволен, что «Рома» подписывает Руи Патрисиу из «Вулверхэмптона».
Лунин, таким образом, станет сменщиком португальца, в случае ухода Лопеса.
Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны «Кадиса».
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