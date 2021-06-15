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Лунин заинтересовал «Рому»

«Реал» готов отпустить украинца
Футбол Примерa (Испания)
12:48
Лунин заинтересовал «Рому»
Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

На вратаря «Реала» Андрея Лунина появился еще один претендент.

Мадридский клуб готов отпустить игрока уже летом. Украинец интересен «Роме», сообщает Don Balon.

Римляне начнут переговоры, если команду покинет испанец Пау Лопес. Он не доволен, что «Рома» подписывает Руи Патрисиу из «Вулверхэмптона».

Лунин, таким образом, станет сменщиком португальца, в случае ухода Лопеса.

Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны «Кадиса».

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Рома (Рим)

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