Костяк «Карпат» из Галича составят игроки клуба Смалийчука
Львовские «Карпаты» добыли разгромную победу в дебютном матче на профессиональном уровне
Одноклубники из Галича пока не теряют очков
09:24
Фото - ООО Карпаты Львов
Во втором туре группы А Второй лиги львовские «Карпаты» и их одноклубники из Галича добыли победы.
Для подопечных Андрея Тлумака это был дебютный поединок в профессионалах. Команда разгромила «Рубикон» благодаря дублю Дударенко и голу Будника.
В матче между «Карпатами» из Галича и «Чайкой» исход решил единсвенный забитый мяч. Его оформил Береза.
Обе зелено-белые команды пока не теряют очков.
Вторая лига, группа А, 2 тур
«Карпаты» Львов – «Рубикон» 3:0
Голы: Дударенко, 5, 46, Будник, 53
«Карпаты» Галич – «Чайка» 1:0
Гол: Береза, 76
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