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Львовские «Карпаты» добыли разгромную победу в дебютном матче на профессиональном уровне

Одноклубники из Галича пока не теряют очков
Футбол Первая лига
09:24
Львовские «Карпаты» добыли разгромную победу в дебютном матче на профессиональном уровне
Фото - ООО Карпаты Львов

Во втором туре группы А Второй лиги львовские «Карпаты» и их одноклубники из Галича добыли победы.

Для подопечных Андрея Тлумака это был дебютный поединок в профессионалах. Команда разгромила «Рубикон» благодаря дублю Дударенко и голу Будника.

В матче между «Карпатами» из Галича и «Чайкой» исход решил единсвенный забитый мяч. Его оформил Береза.

Обе зелено-белые команды пока не теряют очков.

Вторая лига, группа А, 2 тур

«Карпаты» Львов – «Рубикон» 3:0

Голы: Дударенко, 5, 46, Будник, 53

«Карпаты» Галич – «Чайка» 1:0

Гол: Береза, 76

Сергей Стаднюк
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