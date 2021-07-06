Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Магуайр: «Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом»
Матч с Англией состоится 7 июля
Фото: Sky Sports
Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Дании в полуфинале Евро-2020.
«У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных встречах. Чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, и вы могли видеть это на этом турнире. Между самой первой игрой и матчем с Украиной была огромная разница.
Путь Дании на этом турнире очень вдохновляет. Они на протяжении многих лет доказывали, что являются топовой командой. Кажется, в рейтинге они стоят выше всех команд, с которыми нам довелось играть на Евро. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом».
Игра состоится 7 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Англия – Дания.
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