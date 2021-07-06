Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Магуайр: «Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом»

Матч с Англией состоится 7 июля
Футбол Евро-2020
08:50
Магуайр: «Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом»
Фото: Sky Sports

Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Дании в полуфинале Евро-2020.

«У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных встречах. Чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, и вы могли видеть это на этом турнире. Между самой первой игрой и матчем с Украиной была огромная разница.

Путь Дании на этом турнире очень вдохновляет. Они на протяжении многих лет доказывали, что являются топовой командой. Кажется, в рейтинге они стоят выше всех команд, с которыми нам довелось играть на Евро. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом».

Игра состоится 7 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Англия – Дания.

Видео трансляция Англия – Дания.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол) сборная Дании (футбол) Англия – Дания

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Футбол Евро-2020
5 июля 18:10
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Футбол Евро-2020
5 июля 17:23
2
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Футбол Евро-2020
5 июля 09:43
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Футбол Евро-2020
5 июля 08:22
Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Экс-тренер сборной Англии Макларен выделил сильные качества Саутгейта
Футбол Евро-2020
5 июля 08:10
Победа Дании на Евро-1992. Команда сплотилась вокруг одного игрока – во время турнира его дочь умирала от лейкемии
История
Победа Дании на Евро-1992. Команда сплотилась вокруг одного игрока – во время турнира его дочь умирала от лейкемии
Футбол Евро-2020
4 июля 19:30
1

Новости: Футбол

Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Серия А (Италия)
11:44
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Евро-2020
11:43
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Евро-2020
11:21
Первый матч под названием «Металлист» завершился победой харьковчан
Первый матч под названием «Металлист» завершился победой харьковчан
Первая лига
11:20
Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Евро-2020
11:12
Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Суперкубок Украины
11:01
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Серия А (Италия)
10:48
Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
Украинская Премьер-лига
10:38
Супряга все еще интересен «Дженоа»
Супряга все еще интересен «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
10:25
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости