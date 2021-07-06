Магуайр: «Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом»

Фото: Sky Sports

Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Дании в полуфинале Евро-2020.

Путь Дании на этом турнире очень вдохновляет. Они на протяжении многих лет доказывали, что являются топовой командой. Кажется, в рейтинге они стоят выше всех команд, с которыми нам довелось играть на Евро. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом».