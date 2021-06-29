Малиновский: «Со Швецией мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов на контратаки»

Полузащитник отметил прессинг шведов





Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский в эфире Футбол NEWS на телеканале Футбол 1 высказался о сборной Швеции перед очным матчем в 1/8 финала Евро-2020.



«Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления. Я знаю Альбина Экдаля, играющего в «Сампдории». Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки».

Напомним, матч Украины против Швеции состоится 29 июня в Глазго. Начало – 22:00. На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция.