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Малиновский: «Со Швецией мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов на контратаки»

Полузащитник отметил прессинг шведов

Футбол Евро-2020
16:04
Малиновский: «Со Швецией мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов на контратаки»
Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский в эфире Футбол NEWS на телеканале Футбол 1 высказался о сборной Швеции перед очным матчем в 1/8 финала Евро-2020.

«Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля – они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления.

Я знаю Альбина Экдаля, играющего в «Сампдории». Он – хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки».

Напомним, матч Украины против Швеции состоится 29 июня в Глазго. Начало – 22:00. На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Швеции (футбол) сборная Украины (футбол) Руслан Малиновский

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