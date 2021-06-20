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Малиновский создал самое большое число моментов для своей сборной по итогам 2 туров группового этапа

Вместе с украинцем первое место делят Робертсон и Хойбьерг
Футбол Сборная Украины
15:24
Малиновский создал самое большое число моментов для своей сборной по итогам 2 туров группового этапа
Руслан Малиновский / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский возглавил список футболистов, которые создали наибольшее количество голевых моментов для своей сборной. По итогам двух туров группового этапа 28-летний хавбек создал 7 моментов, сообщает Twitter-аккаунт EPL Statman.

Вместе с украинцем по 7 опасностей у ворот соперников создали защитник команды Шотландии Эндрю Робертсон и хавбек датчан Пьер-Эмиль Хойбьерг.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко попал в сборную первых двух туров.

Антон Кривенко
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Теги

Руслан Малиновский Эндрю Робертсон

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