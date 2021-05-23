«Манчестер Сити» может купить Кейна за 100 млн фунтов

Нападающий «Тоттенхэма» все же сменить клубную прописку этим летом

Харри Кейн / фото - Getty Images

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн все же может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации журналиста Sony Sports Иана Чизмена, футболист может перейти в «Манчестер Сити» за сумму, превышающую 100 миллионов фунтов. У «горожан» скопился неплохой бюджет и такой дорогостоящий трансфер действительно возможен.

Сам Кейн заявлял, что хотел бы присоединиться к команде Гвардиолы.

В этом сезоне форвард провел 34 матча в футболке «Тоттенхэма» в АПЛ, забив 22 мяча и сделав 13 результативных передач.

Напомним, Тухель хочет видеть Кейна в «Челси»..