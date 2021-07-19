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«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса

«Горожане» не хотят за дешево продавать игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:28
«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса
Фото: BBC

«Манчестер Сити» установил ценник на форварда Габриэля Жезуса.

«Горожане» хотят получить 50 миллионов евро за игрока. Такую цену клуб назвал «Ювентусу», сообщает CalcioMercato.

Туринцам интересен бразилец, но такую сумму платить не собираются. Ранее «Ман Сити» отклонил предложение об аренде с правом выкупа.

При этом, «Ман Сити» ищет форварда и хочет купить у «Тоттенхэма» Харри Кейна. За него требуют 150 миллионов фунтов.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Сити Ювентус

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