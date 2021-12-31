«Манчестер Юнайтед» за один тайм разобрался с «Бернли»

Команда Ральфа Рангника выиграла домашний матч

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 20-го тура АПЛ. Команда Ральфа Рангника со счетом 3:1 уверенно победила «Бернли».

Все мячи в этом матче были забиты до перерыва. На голы Мактоминея, Санчо и Роналду гости ответили точным ударом Леннона.

«МЮ» добыл 9 победу в сезоне и занимает 6 место в таблице с 31 очком в активе. «Бернли» идет 18-м, имея в активе 11 очков.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 3:1

Голы: Мактоминей, 8, Санчо, 27, Роналду, 35 — Леннон, 38

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи (Варан, 66), Магуайр, Шоу — Мактоминей, Матич — Санчо, Кавани, Роналду, Гринвуд (Далот, 80)

«Бернли»: Хеннесси — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Вествуд, Корк (Стивенс, 58), МакНейл (Питерс, 84) — Вуд, Леннон (Выдра, 74)