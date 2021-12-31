Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Манчестер Юнайтед» за один тайм разобрался с «Бернли»

Команда Ральфа Рангника выиграла домашний матч
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:52
«Манчестер Юнайтед» за один тайм разобрался с «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 20-го тура АПЛ. Команда Ральфа Рангника со счетом 3:1 уверенно победила «Бернли». 

Все мячи в этом матче были забиты до перерыва. На голы Мактоминея, Санчо и Роналду гости ответили точным ударом Леннона.

«МЮ» добыл 9 победу в сезоне и занимает 6 место в таблице с 31 очком в активе. «Бернли» идет 18-м, имея в активе 11 очков.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 3:1

Голы: Мактоминей, 8, Санчо, 27, Роналду, 35 — Леннон, 38

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи (Варан, 66), Магуайр, Шоу — Мактоминей, Матич — Санчо, Кавани, Роналду, Гринвуд (Далот, 80)

«Бернли»: Хеннесси — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Вествуд, Корк (Стивенс, 58), МакНейл (Питерс, 84) — Вуд, Леннон (Выдра, 74)

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Ахметов: «После 0:5 с «Реалом» попросил Срну передать комплименты Де Дзерби»
Ахметов: «После 0:5 с «Реалом» попросил Срну передать комплименты Де Дзерби»
Лига чемпионов UEFA
11:29
Из второго дивизиона – в чемпионы. В Бельгии происходит невероятное, это не иначе как футбольная сказка
Репортаж
Из второго дивизиона – в чемпионы. В Бельгии происходит невероятное, это не иначе как футбольная сказка
В Европе
10:30
Вацко: «Мудрик – это игрок сборной Украины, если учитывать то, как он раскрылся»
Вацко: «Мудрик – это игрок сборной Украины, если учитывать то, как он раскрылся»
Украинская Премьер-лига
10:21
Де Дзерби: «Неправда, что Мудрик эгоист. Напротив, ему иногда не хватает эгоизма»
Де Дзерби: «Неправда, что Мудрик эгоист. Напротив, ему иногда не хватает эгоизма»
Украинская Премьер-лига
10:19
Агент Холанда: «У нас есть четкое представление о будущем Эрлинга»
Агент Холанда: «У нас есть четкое представление о будущем Эрлинга»
Бундеслига (Германия)
09:20
«Манчестер Юнайтед» за один тайм разобрался с «Бернли»
«Манчестер Юнайтед» за один тайм разобрался с «Бернли»
Премьер-Лига (Англия)
08:52
Палкин: «В групповом раунде ЛЧ весь фарт отвернулся от «Шахтера»
Палкин: «В групповом раунде ЛЧ весь фарт отвернулся от «Шахтера»
Лига чемпионов UEFA
30 декабря 23:00
Вратарь «Динамо» перешел в испанский клуб
Вратарь «Динамо» перешел в испанский клуб
Украинская Премьер-лига
30 декабря 22:40
Довбык: «Когда приходил в «Днепр», он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера»
Довбык: «Когда приходил в «Днепр», он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
30 декабря 22:37
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
02 января 2022г. 06:01
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
02 января 2022г. 10:10
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
TV
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
02 января 2022г. 14:25
«Достучаться до небес»
TV
«Достучаться до небес»
02 января 2022г. 16:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
02 января 2022г. 18:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
03 января 2022г. 18:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 16:30
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 21:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
08 января 2022г. 13:40
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
09 января 2022г. 15:50
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
09 января 2022г. 18:45
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
TV
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
09 января 2022г. 21:45