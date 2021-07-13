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«Мариуполь» продлил аренду трех игроков «Шахтера»

Азовский клуб продолжает комплектацию состава перед новым сезоном

Футбол Украинская Премьер-лига
14:38
«Мариуполь» продлил аренду трех игроков «Шахтера»
Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев / Фото - fcmariupol.com
«Мариуполь» продолжает усиливать свои ряды перед началом нового сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев продолжат защищать цвета азовского клуба на правах аренды. Контракты всех трех футболистов принадлежат донецкому «Шахтеру».

Кащук выступает за «Мариуполь» с лета 2019 года. Всего за команду сыграл 33 матча и забил 3 гола (в минувшем сезоне – 15 игр).

Максим Чех играет за «Мариуполь» с лета 2019 года. Всего за команду сыграл 43 матча и забил 1 гол (в минувшем сезоне – 22 игры).

Драмбаев стал футболистом «Мариуполя» в январе 2021 года. В Премьер-лиге за азовцев сыграл 10 матчей.

Ранее азовский клуб арендовал еще одного игрока «Шахтера» Дмитрия Топалова.
Владимир Кириченко
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Теги

Мариуполь Шахтер Донецк

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