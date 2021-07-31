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«Мариуполь» снова арендовал защитника «Шахтера»
Мампасси стал очередным игроком «горняков», временно присоединившимся к «азовцам»
Марк Мампасси / Фото - ФК Мариуполь
Защитник «Шахтера» Марк Мампасси перешел в «Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
18-летний футболист присоединился к «азовцам» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Мампасси уже выступал за команду Остапа Маркевича, проведя шесть матчей в УПЛ. Он стал уже 13-м арендованным у «Шахтера» игроком в текущее межсезонье.
Ранее главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби заявил, что его подопечные могут победить «Мариуполь», даже если за соперника будут играть арендованные футболисты.
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