«Мариуполь» снова арендовал защитника «Шахтера»

Мампасси стал очередным игроком «горняков», временно присоединившимся к «азовцам»

Марк Мампасси / Фото - ФК Мариуполь

Защитник «Шахтера» Марк Мампасси перешел в «Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

18-летний футболист присоединился к «азовцам» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Мампасси уже выступал за команду Остапа Маркевича, проведя шесть матчей в УПЛ. Он стал уже 13-м арендованным у «Шахтера» игроком в текущее межсезонье.

Ранее главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби заявил, что его подопечные могут победить «Мариуполь», даже если за соперника будут играть арендованные футболисты.