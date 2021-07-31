Маркевич: «Через 1-2 года Яремчука могут продать в один из топ-клубов»

Мирон Маркевич / Фото - Рух Львов

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением по поводу перехода нападающего «сине-желтых» Романа Яремчука в «Бенфику».

Не секрет, что «Бенфика» и еще один португальский гранд – «Порту» получают серьезную прибыль от перепродажи юных дарований из Латинской Америки в ведущие команды Европы. Похоже, с 25-летним Яремчуком – несколько другая история.

Его голы нужны «Бенфике» уже сейчас. Хотя если наш земляк будет радовать результативностью, а я в этом уверен, то почему бы через 1 – 2 года его не продать выгодно в один из топ-клубов континента.

Переход в именитую «Бенфику» пойдет на пользу и национальной сборной Украины. Имея в своих рядах игрока португальского гранда, это послужит для нашей главной команды отличной рекламой.

Уверен, что в «Бенфике» Яремчук быстро станет своим. А поскольку в Португалии работает много украинцев, то и с персональными болельщиками у него проблем не будет.