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Маркевич: «Через 1-2 года Яремчука могут продать в один из топ-клубов»

Известный тренер высказался по поводу трансфера форварда в «Бенфику»
Футбол Украинские легионеры
31 июля 22:39
Маркевич: «Через 1-2 года Яремчука могут продать в один из топ-клубов»
Мирон Маркевич / Фото - Рух Львов

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением по поводу перехода нападающего «сине-желтых» Романа Яремчука в «Бенфику».

Рад за Яремчука. Считаю, что это для Романа – шаг вперед, ведь чемпионат Португалии посильнее бельгийского, где он выступал за «Гент». Тем более, что «Бенфика» – команда с победными традициями, регулярно участвующая в Лиге чемпионов. А это уже уровень.

Не секрет, что «Бенфика» и еще один португальский гранд – «Порту» получают серьезную прибыль от перепродажи юных дарований из Латинской Америки в ведущие команды Европы. Похоже, с 25-летним Яремчуком – несколько другая история.

Его голы нужны «Бенфике» уже сейчас. Хотя если наш земляк будет радовать результативностью, а я в этом уверен, то почему бы через 1 – 2 года его не продать выгодно в один из топ-клубов континента.

Переход в именитую «Бенфику» пойдет на пользу и национальной сборной Украины. Имея в своих рядах игрока португальского гранда, это послужит для нашей главной команды отличной рекламой.

Уверен, что в «Бенфике» Яремчук быстро станет своим. А поскольку в Португалии работает много украинцев, то и с персональными болельщиками у него проблем не будет.

Сообщалось, что трансфер украинца обошелся португальскому клубу в 15 млн евро.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Мирон Маркевич Роман Яремчук Бенфика Чемпионат Португалии (футбол)

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