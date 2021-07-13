Маркевич назвал самые запомнившиеся и разочаровавшие команды Евро-2020
Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич подвел итоги Евро-2020. Специалист назвал самые запомнившиеся и разочаровавшие команды.
В финале турнира встретились наиболее достойные сборные. А выиграла команда, которая должна была выиграть. Если же говорить непосредственно о самом Евро, то было много хороших матчей.
Классный футбол показывали даже те сборные, которые не прошли в плей-офф. Я бы, к примеру, отметил Венгрию. В соперничестве с Португалией, Францией и Германией венграм пяти минут не хватило, чтобы выйти из группы смерти. Мне понравился прошедший форум.
Мне импонирует стиль сборной Италии. Команда Роберто Манчини все время играет вперед, долго не задерживает мяч в середине поля. Итальянцы создавали много моментов для взятия ворот. И мне очень понравился их переход из атаки в оборону. Все полевые игроки участвуют в отборе мяча, это подкупает. Я сразу ставил на Италию, и в интервью об этом говорил.
Со знаком плюс я бы отметил Швейцарию. Подопечные Владимира Петковича достойно выглядели в каждом из матчей. Понравились датчане. Даже без своего лидера Кристиана Эриксена, коллектив собрался и продемонстрировал не только бойцовские качества, но и результативный футбол. Разочаровали хорваты, я ожидал большего от этой сборной.
Маркевич также дал свою оценку выступлениям сборной Украины на турнире.
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