Маркевич: «Не знаю, покидает ли Шевченко сборную Украины»

Мирон Маркевич / Фото: UA-Football

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался о заявлении Андрея Шевченко о том, что его контракт с УАФ завершился.

– Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ.

- Ведутся разговоры о новом контракте?

– Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение