Шевченко попрощался со сборной Украины
Маркевич: «Не знаю, покидает ли Шевченко сборную Украины»
Главный тренер написал заявление в своем Instagram
15:27
Мирон Маркевич / Фото: UA-Football
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался о заявлении Андрея Шевченко о том, что его контракт с УАФ завершился.
- Заявление Шевченко в инстаграме означает, что он покидает сборную Украины?
– Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ.
- Ведутся разговоры о новом контракте?
– Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м году после чемпионата Европы, не сумел пройти с командой отбор на ЧМ-2018, но вышел на Евро-2020, где команда дошла до четвертьфинала.
Комментарии 0